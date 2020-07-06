В Украине с начала года зафиксировано 86 нападений на журналистов – ИМИ

06.07.2020 16:41

Укринформ

В Украине за январь-июль этого года зафиксировано 112 случаев нарушений свободы слова, из них в 86 случаях была применена физическая агрессия против журналистов.

Таковы данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации "Барометр свободы слова".

«За шесть месяцев 2020 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 112 случаев нарушений свободы слова. Из них 86 касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 116 случаев нарушений свободы слова, и тоже в основном это была физическая агрессия (88)», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, в первом полугодии этого года наибольшее количество нарушений свободы слова было зафиксировано в следующих категориях:

— препятствование законной журналистской деятельности — 61 (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 56 препятствований);

— избиение — 13 (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано девять избиений);

— юридическое давление — 11 (в прошлом году за такой же период зафиксировано восемь случаев юрдавления);

— угрозы — 9 (меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 15 случаев угроз).

Кроме того, с начала года ИМИ зафиксировал семь случаев ограничения доступа к публичной информации (за аналогичный период прошлого года — такое же количество), четыре случая кибератак (в прошлом году — шесть). Также эксперты ИМИ зафиксировали по три случая повреждения имущества журналистов и косвенного давления и один случай цензуры.

Согласно результатам мониторинга, право журналистов на профессию преимущественно нарушали частные лица, местные власти, правоохранительные органы, судебная власть, Офис Президента и другие.

Отмечается также, что новизной мониторинга этого года ИМИ стали нарушения свободы слова, связанные с карантином, который был введен из-за пандемии коронавируса. Так, Институт массовой информации с начала действия ограничений зафиксировал 31 нарушение свободы слова, связанное с карантином. Преимущественно эти случаи касались недопуска журналистов на сессии местных властей, а также нападений на журналистов на рынках, в парикмахерских, магазинах во время проверки соблюдения условий карантина.

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Всего случаи нарушения свободы слова произошли в 19 регионах Украины. Традиционно, как заявили в ИМИ, по количеству таких нарушений лидирует Киев и область (33 случая). Второе место по количеству нарушений в этом году занимают Днепропетровская, Одесская и Херсонская область с 10 случаями в каждой области, и третье место — Полтавщина с девятью случаями.

По материалам: ukrinform.ru