Коронавирус выродится: астролог Влад Росс спрогнозировал конец эпидемии COVID-19

В Украине никак не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Отмена строгого карантина привела к резкому увеличению количества зараженных.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Тем не менее, по словам астролога Влада Росса, вскоре нас ожидают перемены, и коронавирус пойдет на спад.

Как сообщил астролог, сегодня на ситуацию оказывают влияние ретроградность Венеры и Меркурия, которая не дает закрепить положительные тенденции и все время возвращает нас в исходное положение.

Но после окончания ретроградности планет 13 июля начнется их прямое движение. А окончательный перелом к лучшему, по словам Росса, должен произойти 20 июля.

«20 июля будет новолуние. Именно после этого тенденция начнет меняться в лучшую сторону, и тогда можно будет выдохнуть – заболеваемость пойдет на спад и можно будет закончить карантин», — предрек астролог.

Как считает Влад Росс, именно с этой даты можно будет возобновлять работу развлекательных заведений, открывать стадионы и концертные залы.

Коронавирус при этом начнет слабеть и в итоге переродится в нечто подобное обычному, не очень агрессивному гриппу.

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