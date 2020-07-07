Оставаться онлайн или возвращаться офлайн – вот в чем вопрос…

Аналитика

07.07.2020 21:53

Укринформ

Жизнь многих — но, конечно, не всех — бизнесов после Covid-19 уже не будет другой. Пандемия показала, что офисы как способ организации труда — не обязательны

В начале июля одна из крупнейших отечественных продуктовых IT-компаний EVO (разработчик крупнейших площадок-маркетплейсов для онлайн-торговли в Украине, Казахстане, Беларуси) объявила о том, что хочет стать главной «удаленной компанией». В компании не стали ждать окончания карантина и ясности, каким будет мир после пандемии. И сделали шаг навстречу будущему, которое уже предвидели футурологи, говоря об углублении виртуализации жизни. В Украине — это первая "ласточка". За ней, возможно, двинутся и другие. Не все, конечно. Ведь человеческие потребности и общественная организация остаются "офлайн" такими, как были. Но навыки, полученные во время карантина, человечество по-своему трансформирует. О том, как это уже происходит в Украине — читайте ниже.

Жизнь на удалении компьютера. Теперь навсегда?

В письме-манифесте к сотрудникам соучредитель компании Николай Палиенко сообщил, что, взвесив все «за» и «против», а также неопределенность в будущем с эпидемиологической ситуацией, компания решила перейти на удаленную работу навсегда и при этом трансформировать все офисы в буткемпы-коворкинги, куда можно при необходимости прийти поработать самому или собраться командой. "Это осознанное и очень важное для EVO решение, и мы его принимаем сейчас, не дожидаясь ясности с тем, каким будет мир после пандемии. Для многих это поворот в сознании, ведь еще в марте мы считали, что старый формат работы эффективен для нас. Вынужденно попробовав новый режим работы и увидев, что производительность не упала, а даже наоборот, мы решили воспользоваться этим сигналом Вселенной и не откатываться от него", — отметил Николай Палиенко.



Николай Палиенко

Бизнесмен убежден: худшее, что с нами может произойти после пандемии — это то, что мы ничего не изменим в своей жизни после нее.

Стоит отметить, что небольшие офисы компании (человек на 50-60) пока находятся в Чернигове, Минск, Алматы. Но основной офис расположен в Киеве на восточной его окраине, возле станции метро «Бориспольская». Это переоборудованные в стиле «лофт» (от англ loft — чердак, архитектурный стиль оформления жилых и офисных помещений на основе трансформации промышленного дизайна) старые производственные помещения бывших советских предприятий. (Автору этих строк когда-то довелось побывать там на пресс-конференции. Следует признать — это один из самых уютны, стильных и комфортабельных IT-офисов в столице. Вероятно, отказаться от работы в нем многим сотрудниками стоило внутренних усилий. — Авт.).

«Мы растем на 15-20% в год в людях. Постоянно набираем сотрудников. Зимой начали понимать, что главный офис затрещит по швам до конца года. Уже думали его перестраивать. Рядом офисов нет. Второй офис на другой локации люди не захотели: «Два офиса в Киеве — это ужас, как мы будем одной компанией?». И тут случился коронавирус», – рассказывает Николай Палиенко в интервью порталу DOU.ua.

В комментарии Укринформу пресс-секретарь компании Юлия Олейник добавила: «У нас около 1000 сотрудников. Возможность работать удаленно есть почти у всех. Не могут работать удаленно только команды, работа которых напрямую связана с обеспечением и поддержкой офиса в рабочем состоянии. Если нашим сотрудникам по каким-то причинам не удобно работать дома, они могут приехать и работать в офисе. Но самостоятельно. Это все равно будет удаленная работа, ведь коммуникации, встречи — все остается онлайн. Сейчас этой возможностью пользуются 5-7% работников".

На вопрос, как отнеслись сотрудники к решению навсегда "освободиться" от необходимости пребывания в офисе, она ответила: "В основном люди его поддержали и рады возможности работать откуда угодно. Для некоторых это вообще воплощение мечты: можно работать лежа, стоя, с дачи, дома или даже далекого путешествия, иметь дополнительных 2-3 часа свободного времени. Но есть и тревожно настроенных. Люди очень ценят атмосферу, которая царит в компании, любят проводить время в кругу коллег, действительно много общаются. И это весомая часть жизни. Поэтому опасаются, удастся ли сохранить ее в удаленном режиме. И это действительно вызов для нас — и мы принимаем его. Офис никуда не исчезает — он сейчас, он будет и потом. Можно будет приходить для индивидуальной работы. Можно будет собираться при необходимости командами. Но при этом удаленный доступ остается основным».

EVO: люди ценят атмосферу, которая царит в компании / Фото: evo.business

По словам госпожи Юлии, компания арендует помещение офиса, но в связи с "освобождением" рабочих мест сдавать его в субаренду не планирует. Позже офис хотят переоснастить под новые потребности команд, которые сейчас формируются и изучаются.

Первый вызов, который поставила удаленная работа — это коммуникация сотрудников. О бурном развитии технологий и платформ, таких как Zoom, в связи с этим, Укринформ уже писал. Их множество. Например, в компании EVO вопросы рабочей коммуникации решаются с помощью ряда технологий и инструментов — как на основе собственных разработок, так и облачных сервисов Google. "Большинство инструментов, которые компания использует, были с нами еще до карантина. Например, Slack — корпоративный мессенджер. Здесь происходит общение команд в группах, кросс-командных чатах и ​​сотрудников друг с другом. Через слак-ботов также оформляем отпуска. Наш собственный сервис электронного документооборота "Вчасно" — для подписания и хранения юридически значимых документов с партнерами — соглашений, актов и тому подобное. Им, кстати, пользуются десятки тысяч украинских компаний", — рассказывает Юлия Олейник.

Так, как раньше, уже не будет никогда

Как уже сообщал Укринформ, международная аудиторская компания KPMG в Украине исследовала, что за время карантина 96% отечественных компаний перевели своих работников на дистанционную работу. Из них половине компаний удалось перевести на удаленную работу более 75% сотрудников. Лишь 4% отметили, что специфика компании не предусматривает удаленную работу. В исследовании приняли участие более 50 компаний различных отраслей экономики. Для работников, формат работы которых не позволяет работать дистанционно, 29% компаний ввели графики сменного режима работы с исключением непосредственного контакта между собой.

Компании также изменили свои бизнес-процессы в связи с карантином. Треть организаций сократила программы обучения сотрудников. Значительная часть компаний отметила, что текущие события приведут к пересмотру основных стратегических направлений развития компаний и подхода к управлению персоналом (38%). Часть компаний пока не планируют изменений из-за отсутствия определенности (40%).

Всего, по данным KPMG, основными инструментами коммуникации с сотрудниками, работающими в формате дистанционной работы, во время карантина стали такие платформы как Zoom (54%), Skype for Business (38%) и Microsoft Teams (38%). Telegram используют 27% организаций, собственный корпоративный мессенджер — 17%.



Андрей Тимошенко

"После завершения карантина компании независимо от отрасли будут вынуждены пересмотреть организационные модели, HR-стратегии и технологические подходы к работе. Диджитализация, риск-менеджмент, управление изменениями станут еще более приоритетными задачами HR-директоров и руководителей компаний для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности в условиях неопределенности", — прокомментировал результаты исследования директор практики стратегии и операционных улучшений KPMG в Украине Андрей Тимошенко.

На сегодня видим, что тренд распространения удаленной работы уже ширится по миру, и его не остановить.

Американская компания Twitter разрешила своим сотрудникам (а их почти 5 тысяч), которые из-за пандемии, вызванной COVID-19, сейчас работают дистанционно, не возвращаться в офисы. Это касается тех работников, которые могут и хотят работать дома. "Открыть офисы — это будет наше решение, а сотрудники будут решать, будут ли они возвращаться и когда", — писала еще в мае руководитель отдела кадров компании Дженнифер Кристи.

"В течение следующих 5-10 лет мы будем двигаться к тому, чтобы 50% наших работников работали удаленно", — заявил также основатель Facebook Марк Цукерберг.

По данным социологического исследования гамбургской фирмы Avantgarde Experts und Splendid Research, 85% немцев, например, убеждены в том, что так, как раньше, уже не будет никогда. 41% опрошенных считает, что удаленную работу и в дальнейшем будут практиковать чаще, чем до пандемии.

В Украине после карантина из дому продолжат работать треть людей, прогнозируют эксперты. Это доказывают и данные сервисов по трудоустройству. Количество запросов "удаленная работа" среди пользователей OLX выросла на 83%. На work.ua похожая тенденция — запрос стал втрое популярнее. Среди тех, кто чаще выбирает сейчас удаленную работу это, конечно, IT-шники, менеджеры по продажам, маркетологи, работники сферы телекоммуникаций, операторы колл-центров. Скорее всего, после карантина следует ожидать дистанционных функций управления, бухгалтерской отчетности, юридического сопровождения и других. Хотя безусловно остаются сферы, где виртуализация и дистанция невозможна по производственным причинам.



Андрій Длигач

«Если углубиться в историю, то можно четко увидеть, как каждая глобальная эпидемия меняла мир, — говорит генеральный директор "Advanter Group", профессор Киевской школы экономики, футуролог Андрей Длигач в интервью Радио Свобода. — Например, в результате пандемии чумы в XIV веке, которая унесла жизни трети трудоспособного населения Европы, выросла цена труда. Обычные рабочие добились повышения оплаты труда в два-три раза, по сравнению с тем, что они получали до эпидемии чумы. В 2003 году эпидемия SARS в Китае стала причиной роста онлайн-торговли. За последние два десятилетия человечество научилось закрывать через интернет почти все свои потребности».

Эпидемия COVID-19, по его мнению, обязательно будет иметь свои последствия. Речь не только о медицине, но и о политике, экономике, экологии, обществе, бизнесе. «Чем дольше будут продолжаться ограничения, которые мы сейчас обязаны соблюдать, тем выше шансы, что временные изменения в нашей жизни закрепятся навсегда», — резюмирует футуролог.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru