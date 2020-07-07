Послы G7 обсудили с Венедиктовой систему уголовного правосудия

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07.07.2020 17:25

Укринформ

Послы стран «Большой семерки» обсудили с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой обеспечение беспристрастной системы уголовного правосудия.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американского председательства в группе послов «Большой семерки» в Украине.

«Во время вчерашней встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 обсудили важность продолжения реформы органов прокуратуры и обеспечение независимой, беспристрастной системы уголовного правосудия для Украины», — говорится в сообщении.

Ирина Венедиктова встретился с послами стран «Большой семерки» и ЕС / Фото: Офис Генерального прокурора

По информации Офиса генпрокурора, Венедиктова проинформировала иностранных партнеров о ходе реформы прокуратуры, в частности об аттестации прокуроров и обновлении кадрового потенциала ведомства.

«В настоящее время мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов не из системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права — новую кровь, которая даст импульс развитию нашего учреждения. В то же время сейчас у нас ежедневно происходят собеседования прокуроров региональных прокуратур», — заявила генпрокурор.

Она поблагодарила иностранных партнеров за поддержку и помощь на пути реформирования органов прокуратуры.

Венедиктова также проинформировала послов, что в настоящее время идет процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП, полномочия которого истекают в этом году.

Как сообщалось, авторитетные международные организации и ряд влиятельных мировых политиков, украинские общественные деятели, активисты и медиа в совместном заявлении призвали Президента Владимира Зеленского прекратить политические преследования лидера партии «Европейская солидарность», пятого Президента Петра Порошенко.

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Заявление, в частности, подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.

По материалам: ukrinform.ru