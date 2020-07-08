ЕС и Совет Европы поддерживают законопроект о медиа — Нацсовет

08.07.2020 19:31

Укринформ

Европейский Союз приветствует разработанный законопроект «О медиа» и рассчитывает, что он как можно скорее будет рассмотрен в первом чтении.

Об этом во время онлайн-дискуссии 8 июля сказал специалист по политическим вопросам Группы поддержки Украины Европейской комиссии Танел Танг, сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Танг напомнил об обязательствах Украины приблизить собственное медийное законодательство к требованиям ЕС и заверил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с Украиной в этом направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он одобрительно оценил тесное сотрудничество при разработке законопроекта с Советом Европы, а также отметил, что ЕС понимает, с какими реалиями приходится сталкиваться Украине в контексте противодействия дезинформации.

«Мы вполне осведомлены с вызовами, которые стоят перед Украиной в этом направлении, и продолжаем выражать нашу солидарность и поддержку», — заверил представитель Еврокомиссии, в то же время подчеркнув, что не теряют вес стандарты свободы высказываний, которые необходимо соблюдать в сферах как онлайн, так и оффлайн-СМИ.

Танг подчеркнул необходимость дальнейшего обсуждения в экспертном кругу дискуссионных аспектов законопроекта и выразил уверенность, что совместным трудом законодательство Украины в сфере медиа достигнет нового европейского уровня.

В свою очередь руководитель проекта «Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы СМИ в Украине» Галина Смирнова подчеркнула, что центральными в законопроекте являются вопросы независимости медиарегулятора, эффективной его работы и предоставления гарантий от возможных злоупотреблений при применении санкций. Ввиду наличия дискуссионных моментов, которые неодинаково воспринимаются различными представителями медиаотрасли, важны профессиональные обсуждения. Основательные дискуссии, по ее убеждению, должны состояться и перед вторым чтением законопроекта с привлечением всех заинтересованных сторон и учетом всех предложений. «Очень важно искать консенсус, достигать компромисса», — подчеркнула она.

Смирнова также сообщила, что сейчас Совет Европы получил запрос на экспертизу новой версии законопроекта «О медиа» и европейские эксперты будут работать над таким отчетом.

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Как сообщал Укринформ, 30 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроекта №2693 "О медиа" отправить его на доработку.

Комитет заявил о необходимости на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект "О медиа".

Соответствующий законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в ВР 27 декабря 2019 года. Он предлагает внедрить совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

По материалам: ukrinform.ru