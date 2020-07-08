Законопроект "О медиа" защищает онлайн-СМИ — Герасимюк

08.07.2020 19:12

Укринформ

Законопроект «О медиа», отвечая на современные вызовы, связанные с развитием технологий, привлекает к сфере медиарегулирование и онлайн-СМИ, права и статус работников которых не подкреплены никакими нормативными актами. Положения законопроекта становятся на сторону таких лиц и предлагают защиту работникам онлайн-медиа.

В этом убеждена председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, которую цитирует пресс-служба регулятора.

Она отмечает, что проект закона предусматривает возможность добровольной регистрации СМИ, которые работают онлайн. Работники таких зарегистрированных онлайн-медиа получат статус журналистов, а также гарантии в соответствии с законодательством, как сейчас существует для телевизионной, радио- и печатной журналистики.

«При этом документ не регулирует деятельность журналистов. Мы даем им статус и права, однако, не вмешиваемся в их деятельность и не указываем им, что делать», — отмечает Герасимюк.

Председатель Нацсовета добавляет, что, кроме того, зарегистрированные медиа смогут получать государственную поддержку и заключение договоров на освещение деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Если действующее законодательство предусматривает заключение договоров только с печатными СМИ, то по новому законопроекту это смогут делать все медиа, включая и те, что работают онлайн. Предусмотренные положения уменьшают возможности злоупотреблений местных властей и использование медиа в собственных интересах.

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По словам Герасимюк, вокруг вопроса о регулировании онлайн-медиа есть много спекуляций, многие хотели бы сохранить статус-кво и никогда не думать о стандартах, которые должны соблюдать традиционные медиа. Однако повсеместное проникновение интернета и его значительное влияние на аудиторию не позволяет правительствам многих стран оставить этот виртуальный мир без присмотра. 11 стран Европейского Союза регулируют онлайн-медиа, ведь здесь возникает не только вопрос защищенности прав как работников, так и потребителей контента, но и добросовестной конкуренции на рынке. «Представители лицензированных телерадиоорганизаций неоднократно озвучивали мнение о том, что нерегулируемость интернет-медиаресурсов и все больше их доля создают для последних значительные конкурентные преимущества по сравнению с телевидением и радио. Рекламный рынок все активнее перетекает в интернет», — подчеркивает председатель Нацсовета.

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Поэтому законопроектом и вводится регулирование онлайн-медиа, ОТТ-платформ, иностранных платформ, таких как YouTube и Facebook. Очевидно, что эти крупные игроки вне юрисдикции Украины, они не имеют национальных офисов, а строят свою структуру по тематическому принципу — модерирование в одной стране, реклама в другой. Определенным способом взаимодействия с ними должно стать сотрудничество и диалог. Законопроект предусматривает, что в случае, когда субъект не подпадает под юрисдикцию Украины, но его деятельность затрагивает права и интересы украинских граждан, Национальный совет обязан сделать все возможное, чтобы установить механизм сорегулирования с таким субъектом в результате заключения соответствующего меморандума или соглашения. Именно таким образом государство пытается отстаивать как собственные интересы, так и интересы своих граждан, взаимодействуя с платформами по целому ряду вопросов: борьба с троллями, противодействие языку вражды, защита детей и пр.

Председатель Национального совета объясняет, что законопроект о медиа разрабатывался на принципе технологической нейтральности. То есть речь идет прежде всего о регулировании контента и соблюдения требований по контенту. Национальный совет не будет контролировать интернет, а только распространение через его сеть контента, нарушающего установленные ограничения. Регулятор не имеет полномочий блокировать интернет-ресурсы. Решение об ограничении распространения медиа принимает суд. И законопроект четко определяет, при каких условиях это может произойти. Одним из таких оснований является системность нарушений.

Поэтому, по убеждению Герасимюк, добросовестным медиа не о чем волноваться. А те, кто позволяет себе распространять язык вражды, дискриминационный контент, должны были бы уже сейчас серьезно задуматься о собственной редакционной политике.

Как сообщал Укринформ, 30 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроекта №2693 "О медиа" отправить его на доработку.

Комитет заявил о необходимости на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект "О медиа".

Соответствующий законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в ВР 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д)

По материалам: ukrinform.ru