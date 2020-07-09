Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

Общество
Таисия Слепцова0
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Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

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09.07.2020 18:37

Укринформ

Киевский апелляционный суд перенес на 13 июля рассмотрение апелляции на меру пресечения для председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении инициативной группы "Кто заказал Катя Гандзюк?".

"Апелляционное заседание на избранную меру пресечения для Мангера не произошло. Заказчик убийства Екатерины Гандзюк и дальше находится под стражей по решению Печерского районного суда. Судьи признали обязательным присутствие Мангера на заседании, поэтому отложили его рассмотрение на 13 июля 15:00", — отмечается в сообщении.

Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

Заседание Киевского апелляционного суда по делу Владислава Мангера / Фото: Елена Худякова, Укринформ

Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Мангера

По материалам: ukrinform.ru


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