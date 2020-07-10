Австрийский профессор назвал ложью заявления о притеснениях русского языка в Украине

10.07.2020 16:48

Укринформ

Концепция "русского мира" является глубоко националистической идеологией худшего толка, на основании которой Россия ведет войну с Украиной, самым лучшим ответом на нее было бы общаться на украинском языке.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер.

"Мы все знаем о концепции "русского мира". Это глубоко националистическая идеология худшего толка, на основании которой Россия ведет войну с Украиной. Когда говорят, что там, где русскоязычные, там — Россия или "русский мир", правильным ответом на все это было бы общаться именно на украинском языке", — заявил Мозер.

Мозер, который также является президентом Международной ассоциации украинистов, убежден, что здоровый патриотизм важен как для Украины, так и для любой другой страны. "А быть патриотом — значит тревожиться о том, чтобы твое государство развивалось как можно лучше, распространение украинского языка также является важным фактором", — добавил он.

Австрийский профессор, который часто бывает в Украине, отмечает, что утверждения российской пропаганды о притеснениях русского языка в Украине являются "ложью".

"Нам рассказывали, что во Львове якобы избивают людей за русский язык. На самом деле, не только били, но и убили человека. Вот только за украинский язык… Находясь в Украине, я был не только в Киеве, который, кстати, и к счастью, наконец сильно украинизируется, Львове, Ужгороде или Ривне, но и также в Донецке, еще до войны, в Харькове и Одессе. И не раз убеждался, что на самом деле в Украине подавляют не русскоязычных, а украиноязычных граждан", — заявил он.

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Будучи историком славянских языков и занимаясь прежде всего исследованием украинского и русского языков, Мозер указывает на то, что современное Украинское государство занимает исторически украиноязычную территорию, а "языковая граница между русским и украинским фактически повсюду находится вне границ Украины".

"И то, что многие люди говорят на русском в больших городах, еще ничего не значит — этнографическая ситуация определяется не на основании больших городов. Нужно смотреть на села. А, как известно, украинский распространен и в селах на востоке Украины. Поэтому когда мне кто-то говорит, что тот регион — русскоязычный, то я понимаю, что этот человек ничего не знает об Украине", — отметил австрийский профессор-украинист.

Более подробно читайте в интервью Михеаля Мозера на сайте Укринформа.

По материалам: ukrinform.ru