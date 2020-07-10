На сайте президента появилась петиция с требованием отставки Зеленского: за два дня её подписали почти 10 000 украинцев

Общество
Христина Качоровська0
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Автором петиции стал украинский политолог Виктор Уколов. Он напомнил, как в 2019 году, накануне президентских выборов, Владимир Зеленский заявил, что уйдет с поста главы государства, если нарушит законодательство.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.

По словам Уколова, благодаря такому своему заявлению Зеленский получил такую большую поддержку — 73% голосов во втором туре президентских выборов:

«18 апреля 2019 года Зеленский обещает покинуть пост президента, если нарушит украинское законодательство. 7 июля 2020 года он нарушает закон. Президент сам признался, что не задекларировал весомую сумму своих доходов, а это — нарушения Закона «О предотвращении коррупции»».

Поэтому, отметил политолог, Зеленскому пора выполнить собственное же заявление и уйти в отставку… Или же публично признать, что год назад он обманул украинцев.

«Владимир Александрович не один раз говорил, как не хочет быть похожим на старых политиков. Поэтому, мы требуем выполнения громких обещаний. Если пообещал — уходи».

Напомним, ранее мы писали, что петиция против внедрения 5G в Украине набрала 25 тысяч голосов.


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