В Украине продолжается мощная российская информационная агрессия – Данилов

10.07.2020 02:39

Укринформ

События последних дней свидетельствуют, что в Украине идет мощная информационная война со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. И это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть", — заявил Данилов.

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Как сообщалось, Служба внешней разведки Украины 10 июля обнародовала заявление, где отметила, что Россия продолжает информационные спецоперации в Украине и пытается использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

На днях внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговора якобы президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, обсуждают минский процесс, экономические проблемы Донбасса, возможность размещения миротворцев. Также ранее Деркач обнародовал записи телефонных переговоров якобы Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По материалам: ukrinform.ru