Законопроект “О медиа” критикуют руководители российских дискурсов — Потураев

10.07.2020 18:52

Укринформ

Больше всего критикуют проект закона о медиа проводники российских дискурсов.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, комментируя утверждение журналиста, что пророссийские каналы ежедневно распространяют фейки вроде "действующая власть договорилась с МВФ сократить количество населения".

"Если посмотреть, где именно больше всего критикуют этот закон, это как раз те каналы, о которых вы упомянули. Те, кто критикует проект, точно являются проводниками таких дискурсов", — заявил Потураев.

Он добавил, что проект закона о медиа частично точно поможет информбезопасности. "Сегодняшний медийный законопроект, в случае принятия, позволит тщательно изучать структуру собственности и понимать, как финансируются такие каналы … Мы, скорее, предлагаем экономические инструменты наведения порядка. И с собственностью как таковой, и с финансированием и тому подобное. Контентных ограничений, которые б позволили бороться с этим, о чем вы говорите, здесь в принципе нет".

Читайте также: Законопроект о медиа не содержит угроз для СМИ – Потураев

В то же время Потураев сообщил, что для владельцев таких ресурсов тоже есть "хорошие" новости. "В течение этого года появились два закона по борьбе с языком ненависти и с манипуляциями во Франции и Германии. Мы сейчас внимательно изучаем эти законы. Они качественные, сделанные с соблюдением всех стандартов свободы слова, свободы выражения и свободы СМИ, но жесткие. И, я думаю, что мы сможем подготовить на их основе собственные законы, и никто не сможет нам сказать, что это наши какие-то выходки", — добавил Потураев.

По материалам: ukrinform.ru