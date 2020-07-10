Зеленский поручил Степанову навести порядок с медобеспечением ветеранов

10.07.2020 13:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для ветеранов АТО/ООС.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

«Необходимо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости — создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен», — сказал Президент.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Волынь 9 июля пообщался с ветеранами боевых действий. Среди вопросов, которые обсуждались, — доступ к медицинской помощи и улучшение социального обеспечения.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru