Хорватия потребует от украинцев тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

11.07.2020 11:32

Укринформ

Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для прибывших граждан третьих стран, в частности для Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

«В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ», — написал он.

Дипломат добавил, что при наличии теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов назад, самоизоляция не нужна.

Посол не уточнил, касается ли это требование туристов, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Подробности он обещал сообщить позже.

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Как сообщалось, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

В то же время для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС пока остается закрытым.

По материалам: ukrinform.ru