Украэрорух прокомментировал информацию о российском самолете над Донбассом

11.07.2020 15:57

Укринформ

Российский пассажирский самолет рейса SVR346 не пересекал воздушное пространство на востоке Украины 10 июля.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия обслуживания воздушного движения в Украине (Украэрорух).

«По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Просьба не распространять информацию из недостоверных источников», — говорится в сообщении.

В «Украэрорухе» также напомнили, что воздушное пространство над территорией Украины для самолетов РФ остается закрытым.

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Как сообщалось, ранее некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что в пятницу, 10 июля, один из воздушных бортов РФ U6346 (SVR346) компании «Уральские авиалинии», который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа — Санкт-Петербург, нарушил воздушное пространство Украины над Донбассом.

По материалам: ukrinform.ru