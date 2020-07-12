Креминь анонсировал бесплатные курсы государственного языка в Украине
Креминь анонсировал бесплатные курсы государственного языка в Украине
12.07.2020 00:24
Укринформ
В Украине планируют массово внедрить бесплатные курсы государственного языка.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
По словам чиновника, заинтересованность должны проявить учебные заведения и органы местной власти.
"Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан", — заявил омбудсмен.
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Креминь также отметил, что на сегодня бесплатные курсы украинского языка в стране существуют на уровне волонтерства.
"Но с волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали, в том числе, из бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка", — добавил чиновник.
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Как сообщалось, 8 июля правительство назначило Тараса Кримня уполномоченным по защите государственного языка. На этой должности он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле, менее чем через пол года после назначения.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
По материалам: ukrinform.ru