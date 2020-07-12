Психбольницы в Украине дофинансируют на уровне прошлого года — Степанов

12.07.2020 11:08

Укринформ

Все психиатрические больницы с июля и до конца года будут дофинансированы на уровне прошлого года.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы предприняли уже такие антикризисные шаги… к уровню прошлого года, начиная с июля и до конца года будут дофинансированы все наши психиатрические больницы. Отдельно мы разрабатываем план, в том числе общаемся с Министерством социальной политики, поскольку психиатрическая служба находится на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами, каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу", — сказал Степанов.

Он добавил, что на реформирование психиатрической службы нужно время, а также подчеркнул, что "столкнулся с последствиями деятельности" предыдущего руководства Минздрава касательно психиатрических учреждений.

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"Что мы получили с 1 апреля? Мы получили существенное недофинансирование этих больниц по сравнению с прошлым годом. По некоторым больницам это доходит до 50-70% по сравнению с 2019 годом. К чему это все могло привести? Я считаю, что если бы мы не исправили ситуацию, не предприняв такие антикризисные действия, это могло бы поставить на грань закрытия эти больницы", — сообщил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек, больных хроническими психическими заболеваниями. Нередко это люди, которые утратили свои социальные связи и нуждаются в уходе, находясь в этих больницах.

"Конечно, психиатрическая служба нуждается в реформировании, и существенном реформировании. И об этом вам скажет, наверное каждый медицинский работник, который работает в этих больницах. Это у нас остались такие обломки советской системы, на которые наложилась наша реальность. Конечно, под это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, для того, чтобы была реформирована психиатрическая служба", — заметил Степанов.

Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

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В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку в связи с новым механизмом финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты более 300 больниц.

Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.

Глава Минздрава Степанов впоследствии заявил, что в Украине проведут изменения в финансировании медицинской отрасли. По его словам, министерство планирует оставить финансирование больниц на уровне 2019 года, при этом главным закупщиком медицинских услуг остается НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru