Креминь объясняет появление "языкового" закона Бужанского приближением выборов

Эксклюзив

14.07.2020 16:22

Укринформ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по уровню подготовки и качеству является одним из лучших образцов украинского законодательства и одним из лучших среди языковых законов в Европе.

Такое мнение в комментарии Укринформу высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Закон о государственном языке — один из лучших по качеству и уровню подготовки не только в Украине, но и среди аналогичных языковых законов в Европе. Наконец языковой закон начал отвечать духу и букве Конституции Украины, в частности статье 10, которая определяет украинский язык как государственный", — сказал Креминь.

В то же время он считает, что в случае принятия "языкового" законопроекта авторства народного депутата Максима Бужанского "будут разбалансированы" десятки других законов в гуманитарной сфере.

"Что касается попыток внести коррективы и поставить на повестку дня законопроект, который хочет заморозить введение тех или иных норм, связанных с применением украинского как языка обучения, то в таком случае будут разбалансированы десятки других законов. И образование, и наука, вся гуманитарная сфера является весьма чувствительной к подобным изменениям. В конце концов, есть соответствующее решение гуманитарного комитета Верховной Рады, который не поддержал подобную законодательную инициативу. Свою негативную оценку законопроекта высказало Министерство образования и науки", — подчеркнул он.

Языковой омбудсмен считает, что появление такого законопроекта можно объяснить политической целесообразностью. "Кому-то накануне местных выборов захотелось поиграть и обратить на себя внимание, но, по моему мнению, тема языка должна быть закрытой для политических спекуляций", — подчеркнул Креминь.

В то же время он выразил убеждение, что следует приложить максимум усилий, чтобы в Украине повысилось качество преподавания государственного языка в учебных заведениях, чтобы повысился социальный статус педагогического и научно-педагогического работника, а это вопрос не только школы, но и образования в течение жизни.

"Следует сосредоточиться и развивать новое образовательное пространство и поддерживать утверждение новой украинской школы. Последние годы мы стали свидетелями прекрасных эффективных образовательных реформы, их надо развивать, помогать одаренным детям, а образовательный сообществу помогать реализовывать новые образовательные реформы, особенно в условиях дистанционного образования", — сказал языковой омбудсмен.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу 16 июля.

Документ, среди прочего, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель ВР и его заместители, Премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

В то же время предполагается, что владение украинским языком станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Вместе с этим иностранные военнослужащие, которые служат в ВСУ и имеют государственные награды, а получение ими украинского гражданства представляет государственный интерес, смогут получить его без подтверждения уровня владения государственным языком. Они должны овладеть языком в течение года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Предполагается, что за пять лет вступит в силу норма закона, по которой квота на украинский контент в эфире телеканалов должна составлять 90%.

Согласно закону, за 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет — и местная пресса — должны иметь украинскую версию.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будет караться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

В то же время в Верховной Раде намерены вынести на рассмотрение в пятницу, 17 июля, законопроект Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения государственным языком в учебных заведениях". Он, в частности, предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020-го на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Активисты уже анонсировали акцию протеста у здания парламента против этого законопроекта на четверг, 16 июля.

По материалам: ukrinform.ru