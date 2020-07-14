Лучшая поправка – Путина в отставку: протестующие в Хабаровске выдвинули ультиматум Кремлю

В российском Хабаровске третий день продолжаются протесты, митингующие ежедневно выходят в центр города с требованием об освобождении губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали накануне.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Вчера вечером около 5 тысяч жителей города снова вышли на акцию протеста. Они собрались у так называемого «Белого дома» и требуют вернуть Сергея Фургала в Хабаровск с тем, чтобы местный суд решил его судьбу.

Люди скандировали лозунги.

«Мы еще придем!», «Когда мы едины, мы непобедимы!», «Лучшая поправка – Путина в отставку!», «Верните Фургала в Хабаровский край», «Свободу Сергею Фургалу!», – такие основные требования жителей Хабаровска.

Кремль впервые столкнулся с неуправляемой ситуацией. Местные жители выдвинули Кремлю ультиматум, массово заявляют, что они против «Единой России». Москва в срочном порядке направляет в регион Росгвардию для усиления полиции.

Ранее сообщалось о том, что после ареста своего однопартийца Фургала Жириновский открыто выступил против Путина и пригрозил Кремлю революцией.