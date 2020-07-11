Жириновский открыто выступил против Путина и пригрозил Кремлю революцией

Главное Политика
Ник Петров0
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Владимир Жириновский с трибуны Госдумы выступил с резкой критикой в адрес Владимира Путина и пригрозил Кремлю революцией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Жириновский в ярости
Лояльный к власти Жириновский открыто выступил против Путина. Фото: dialog.ua.

Причиной такого негодования лидера ЛДПР стал арест его однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Владимир Вольфович решил высказать Кремлю все, что думает.

«Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать», — заявил политик.

Жириновский стал угрожать народным восстанием и революцией, заявив, что «Росгвардия не спасет», а армия станет на сторону народа.

«Сейчас подросло поколение, которое вам ничто не простит и всех вас накажет. За то, что вы творите на нашей земле. Мешаете нам жить хорошо, свободно, радостно», — сказал лидер ЛДПР.

Фрагмент видео с выступлением Владимира Жириновского здесь

https://t.me/uadialog/5369

Ранее сообщалось о том, как Жириновский заявлял, что России выгодно захватить всю территорию Украины.


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