Жириновский открыто выступил против Путина и пригрозил Кремлю революцией

Владимир Жириновский с трибуны Госдумы выступил с резкой критикой в адрес Владимира Путина и пригрозил Кремлю революцией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Причиной такого негодования лидера ЛДПР стал арест его однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Владимир Вольфович решил высказать Кремлю все, что думает.

«Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать», — заявил политик.

Жириновский стал угрожать народным восстанием и революцией, заявив, что «Росгвардия не спасет», а армия станет на сторону народа.

«Сейчас подросло поколение, которое вам ничто не простит и всех вас накажет. За то, что вы творите на нашей земле. Мешаете нам жить хорошо, свободно, радостно», — сказал лидер ЛДПР.

Фрагмент видео с выступлением Владимира Жириновского здесь

https://t.me/uadialog/5369

Ранее сообщалось о том, как Жириновский заявлял, что России выгодно захватить всю территорию Украины.