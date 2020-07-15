Государство будет полностью финансировать трансплантацию костного мозга

15.07.2020 16:02

Укринформ

Кабмин принял изменения в постановление о трансплантации, которыми предусматривается возможность финансирования всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, в том числе на получение донорского материала.

Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Предлагаем внести изменения в постановление, регулирующее вопросы трансплантации в Украине. Изменения в постановление предусматривают возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая затраты на получение донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга", — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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Также изменениями предлагается расширить перечень учреждений здравоохранения как потенциальных участников пилотного проекта по трансплантации, на 12 заведений.

В Украине делают два вида трансплантации костного мозга аутологичную (пациент получает собственный костный мозг) и аллогенную (от родственного донора).

По материалам: ukrinform.ru