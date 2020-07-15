Ветеран АТО открыл стрельбу по площадке с детьми: причина агрессии обескуражила Нацполицию

В Бердянске нетрезвый экс-участник АТО открыл огонь по детской площадке. После задержания агрессивного мужчины стало известно, что ему мешал шум и он решил стрельбой угомонить играющих детей. Полиция изъяла у мужчины целый арсенал оружия.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

Оперативникам удалось узнать, что ветеран открыл стрельбу из травматического оружия по детской площадке по той причине, что ему мешал отдохнуть шум играющих детей и он решил их «припугнуть выстрелами в воздух».

У мужчины дома обнаружили и изъяли две гранаты дымового действия, четыре гранаты РГД-5, сигнальную и противопехотную мины, 5 сигнальных ракет, четыре подствольные снаряда, 630 патронов калибра 5Х45, 230 патронов калибра 7Х62, пистолет-пулемет «МП 40» и стартовый пистолет «Беретта».

Согласно предварительным данным вооружение ветеран вывез из зоны проведения операции Объединенных сил. То как именно он смог вывезти столь большое количество опаснейшего вооружения и с какими целями он это сделал пока достоверно неизвестно. Согласно предварительному заявлению правоохранителей ветеран обвиняется в хулиганстве и незаконном хранении оружия. За пьяную стрельбу мужчину могут лишить свободы сроком на семь лет.

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