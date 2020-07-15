Выезд без задержек, штрафов и самоизоляции: жителям ОРДО активно предлагают новую услугу

В социальных сетях стали появляться многочисленные предложения альтернативного способа выехать из ОРДО в Украину. Цена услуги указывается в районе 3000 – 5000 гривен с одного человека. Источник обещает избавить от ставших привычными на КПВВ задержек и напряженных ситуаций.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Достоверность и надежность данных объявлений «перевозчиков» остается под вопросом. В своих сообщениях они указывают, что совершают перевозку людей из ОРДО в Украину через Россию.

«Выезжаем ровно в 17:00, а прибытие в 9:00. Поездку можно осуществлять по украинскому гражданскому паспорту. Никакой необходимой самоизоляции и штрафов нет», — говориться в тексте сообщения.

Цена проезда по маршруту Донецк-Харьков -Запорожье -Днепр-Полтава — Киев составляет пять тысяч гривен с одного человека. Есть и более экономный вариант Харьков-Донецк, который обойдется в три тысячи гривен. Второй вариант работает с графиком отправления в 9:00 и прибытием в 8:00. Кроме того, используя более дешевый вариант обязательно нужно иметь при себе загранпаспорт.

Стоит подчеркнуть, что такой способ поездки является незаконным, однако многие люди в нынешней ситуации могут решиться и на это.

Напомним, как сообщалось ранее, новое закрытие КПП: подробности «официального» заявления «руководства ЛНР».