Новое закрытие КПП: подробности «официального» заявления «руководства ЛНР»

Представитель «ЛНР» Ольга Кобцева предупредила украинцев о приближении временного закрытия КПП «Станица Луганская». 15 июля проезд через пункт въезд-выезд будет закрыт на время с 17:00 до 19:00.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Отмечается, что причиной такой приостановки служит прием «республикой» гуманитарной помощи от известного Международного Комитета Красного Креста.

«Мы предупреждаем всех граждан о том, что в эту среду, 15 июля, КПВВ «Станица Луганская» будет временно закрыта с 17:00 до 19:00. Это обусловлено приемом республики важного для всех нас гуманитарного груза от Красного Креста», — сказала представитель «ЛНР».

Кобцева подчеркивает, что это радостное событие для «ЛНР» и призывает людей, которые на это время планировали поездку через КПП скорректировать свои планы и отнестись с пониманием к ситуации.

Стоит отметить, что о гуманитарной помощи для неподконтрольных украинскому правительству территорий говорилось заранее. Представители Красного Креста выражали свою обеспокоенность условиями жизни пенсионеров «республик».

Напомним, как сообщалось ранее, Путин готовится к последнему шагу – Ремчуков рассказал о приближении большого события.