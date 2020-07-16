Общественные организации призывают защитить журналистку "Запрета" от давления

16.07.2020 05:27

Укринформ

Несколько общественных организаций обнародовали совместное заявление в защиту сооснователя издания "Запрет" Екатерины Сергацковой.

Об этом говорится в совместном обращении, которое 15 июля обнародовал StopFake.

«Мы, организации и медиа, в том числе — участники Медиадвижения, категорически осуждаем давление и угрозы жизни главному редактору издания «Запрет» Екатерине Сергацковой. Мы также глубоко поражены информацией о том, что журналистка была вынуждена покинуть Киев в результате этого давления и угроз, в том числе, со стороны праворадикалов, а также массового буллинга в соцсетях», — говорится в заявлении.

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Авторы заявления назвали «чрезвычайно возмутительным» то обстоятельство, что давление на Сергацкову началось после того, как ее бывший коллега обнародовал сообщение о ней, разместив фото журналистки с ее малолетним сыном. Именно это сообщение они считают толчком к травле.

«Качество журналистских материалов и нарушение журналистских стандартов должны быть предметом основательной профессиональной дискуссии, при участии организаций саморегулирования, таких как Комиссия по журналистской этике, Независимый медиа совет. Но ни в коем случае не может служить основанием для призывов к расправе, угроз смертью и не должно становиться причиной для преследования или прекращения работы журналистов», — считают подписанты.

Общественные организации призвали правоохранителей «вмешаться в ситуацию и защитить журналистку и ее семью».

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Напомним: журналистка Екатерина Сергацкова, соучредитель интернет-СМИ "Запрет", получала сообщения с угрозами расправы в Facebook, где разместили ее личные данные, включая домашний адрес, фото ее дома и фотографии пятилетнего сына.

Издание «Детектор Медиа» объясняет, что «Запрет» Сергацковой опубликовал материал о фактчекинговом проекте StopFake, в котором предполагал связи этой организации с ультраправыми.

Издание Independent сообщило, что журналистка вместе с семьей 13 июля покинула Киев, чувствуя опасность для своей жизни.

По материалам: ukrinform.ru