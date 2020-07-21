Луцкий террорист грозится взорвать автобус с заложниками, если кто-то к нему подойдет

Общество
Христина Качоровська0
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Уже более 7 часов в Луцке на Театральной площади террорист «Максим Плохой» держит в заложниках около 20 людей. Все они находятся в рейсовом автобусе.

Захват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке. Фото — apnews.com.ua

Об этом передает «НБН«.

В эфире «24 канала» замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что террорист грозится подорвать автобус, если к нему кто-то подойдет:

«Психическое состояние террориста сложное… Он до сих пор не позволил принести заложникам еду и воду. Мне кажется, он насмотрелся различных фильмов о захвате заложников и грозится подорвать автобус, если кто-то будет приближаться к нему».

Напомним, ранее мы писали, что Геращенко рассказ подробности о луцком террористе.


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