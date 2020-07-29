Большие перемены на КПВВ «Станица Луганская»: в УПЦ сообщили, какой подарок приготовили для людей

Стало известно о том, что Украинская Православная Церковь предоставила целых 270 000 гривен для КПВВ Донбасса «Станица Луганская». Эти средства, по словам священнослужителей, предназначены для закупки медикаментов, а также медоборудования.

Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

«Как только начался конфликт на Донбассе более одного миллиона наших соотечественников стали переселенцами. Некоторые из них переехали в другие области Украины. Нам известно о том, как тяжело ждать на пунктах пропуска. Некоторые даже теряли сознание. Довольно часто там нужна еще и медпомощь. Поэтому мы решили сделать акцент на ней», — сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

После этого митрополит сообщил, что церковь уже сумела помочь 55 000 пострадавшим. По его словам, они сумели поспособствовать спасению тех людей, у которых были инфаркты, инсульты, а также тепловые удары.

«Мы уже передали сертификат на КПВВ «Станица Луганская». На очереди другие КПВВ, где наблюдается страшная давка. Там тоже есть множество людей, которые нуждаются в медпомощи», — подытожил священнослужитель.

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