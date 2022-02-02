Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

Отмечается, что переброшены были ракетные комплексы ПТРК, которые обычно применяются для ведения наступательных операций. Однако особое внимание разведчиков Украины привлекло то, что Кремль перебросил на Донбасс отряд снайперов.

Благодаря этому отряду была проведена плановая ротация передовых подразделений корпусов гибридной армии РФ в ОРДЛО. Более того, в разведданных говорится о том, что командование РФ удерживает сепаратистов в постоянном напряжении, а это, в свою очередь, сильно подрывает их моральный дух.

Учувствуют ли в этом снайперский отряд, к сожалению, неизвестно. Тем не менее, не исключается, что снайперы прибыли на Донбасс для особых целей: первая – обучать сепаратистов, вторая – устраивать провокации ВСУ и третья – вести военные действия, если на Донбассе начнется активная фаза боев.

Напомним, Пушилин издал новый указ по комендантскому часу: стало известно, что изменится для жителей ОРДО.