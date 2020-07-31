В окнах Укринформа — выставка фотокора Алены Худяковой

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31.07.2020 18:07

Укринформ

В Укринформе открылась персональная выставка фотокорреспондента информационного агентства Елены Худяковой.

Как сообщает Укринформ, на выставке представлены более полсотни фотографий — истории и мгновения из жизни группы артразведчиков в 2014-2017 годах.

"Каждая работа — это то, чем можем поделиться, что видели и чувствовали там, на живописных холмах посреди ада. Огненные ночи сменяли золотые рассветы. Бои сменяли грозы. Песни войны смешивались с криками хищных птиц над степью. Внезапный ливень смывал свежую кровь и оставлял над местом гибели воина радугу. Это сочетание красоты и боли навсегда запечатлелось в сознании. Сотни раз мы приветствовали солнце и прощались с ним, идя в снежный туман, горячее марево или темную, облачную ночь, которая поглощает все, оживляя только вспышки выстрелов", — отметила Худякова.

В Укринформе открылась выставка фотокорреспондента Елены Худяковой / Фото: Елена Худякова, Укринформ

Под фото отсутствуют подписи и на них мало лиц, ведь война продолжается до сих пор.

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Жители и гости столицы имеют возможность в любое время ознакомиться с этими уникальными фотографиями в окнах Укринформа.

Выставки фотокорреспондентов агентства проводятся регулярно.

По материалам: ukrinform.ru