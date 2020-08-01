Кремль послал главарям так называемых «республик» «черную метку»: Москве надоели их «шалости»

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По сообщению источников, главарям так называемых «Л/ДНР» отправлена «черная метка».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

И Пушилин и Пасечник в скором времени могут расстаться со своими должностями.

Исходя из той тональности заявлений «отцов-основателей» квазиреспулик, в России очень недовольны той ситуацией, которая в последнее время сложилась на оккупированных территориях Донбасса.

А если исходить из демарша Дмитрия Козака, то дальнейшая нерешенность вопросов о будущем Донбасса может привести к отставке главарей «Л/ДНР».

Российские кураторы оценивают работу Пушилина и Пасечника «ниже плинтуса».

Все говорит о том, что этих горе руководителей ждет участь их «попередников», фактически, или им сделали последнее предупреждение, или уже отправили «черную метку».

Те масштабы воровства, которые процветают в «республиках», уже надоели Кремлю. Там наконец поняли, что «не по чину берут».

«Кажется, кое-кому стоит напрячься, как показывает практика, такие вопросы в «Л/ДНР» решаются весьма стремительно», — сообщают источники о ситуации для Пушилина и Пасечника.

Ранее сообщалось о том, что Пушилин призвал шахтеров «ДНР» к всеобщей забастовке, чтобы напомнить России о себе.