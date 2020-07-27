Пушилин призвал шахтеров «ДНР» к всеобщей забастовке: надо напомнить России о себе

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин на своей странице в соцсети опубликовал пост с призывом к шахтерам начать всеобщую забастовку, с целью напомнить Москве о себе и требованием о выделении больше средств для финансирования «республики».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Пушилин признает, что денег в бюджете «ДНР» нет, и от этого страдают все сферы, а в угольной промышленности ситуация вообще критическая.

По словам главы «республики», необходимо напомнить России о себе.

«Потому я попрошу всех шахтеров с завтрашнего дня начать долгосрочные забастовки, абсолютно на всех шахтах Республики с требованием погасить задолженность по заработной плате и ее дальнейшего повышения в разы», – написал Пушилин в сообщении.

СМИ «ДНР» подхватили призыв главы «республики» и начали освещать протестные настроения.

«Завтра наша республика должна встать с колен! Хватит терпеть, пора действовать!», – написали в сообщениях СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Пушилина несколько лет прослушивали спецслужбы Украины.