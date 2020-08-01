В Украине вводят дополнительные карантинные правила

01.08.2020 10:44

Укринформ

В Украине с 1 по 31 августа вводятся дополнительные карантинные правила.

Они регламентируются постановлением Кабмина №641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», сообщает Укринформ.

В частности, на этот период карантина уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19. Однако, такое требование не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО.

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Кроме того, Постановлением определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции — это лица, которые прибывают из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19. Эти лица обязаны установить и активировать мобильное приложение «Дій вдома», а при невозможности его применения — выбыть на обсервацию.

В то же время самоизоляция, обсервация лица, которое прибыло из государства или является гражданином государства со значительным распространением COVID-19, прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

При этом, Постановлением определен перечень лиц, на которых не распространяется обязательная самоизоляция. Это дети до 12 лет, граждане государств со значительным распространением COVID-19, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней, или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток. Также самоизоляция не нужна работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей, водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, которыми осуществляют регулярные перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.

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Кроме того, этим Постановлением внесены изменения в правительственные постановления №815 и №367, которые определяют пересечение линии разграничения на востоке страны и админграницы с временно оккупированным Крымом. А именно — на период карантина, с 1 по 31 августа 2020 года, и до момента внесения Кабмином отдельных изменений или решений — лица, выезжающие с временно оккупированных территорий Украины, — не подпадают под самоизоляцию и им не нужно устанавливать приложение «Дій вдома».

По решению Командующего ООС также установлены дополнительные ограничения, касающиеся порядка пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Так, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

Граждане Украины будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. Т.е., ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 172.

По материалам: ukrinform.ru