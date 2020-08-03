Госстатус для религиозных праздников: главный раввин Украины поблагодарил Зеленского

03.08.2020 17:03

Укринформ

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман высоко оценивает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам.

Об этом Асман заявил на встрече с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ребе высоко оценил инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам. От имени еврейской общины он передал главе государства слова благодарности за это важное решение", — говорится в сообщении.

Со своей стороны Игорь Жовква подчеркнул важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфессиональной толерантности и открытости.

Собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность относительно признания митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

По материалам: ukrinform.ru