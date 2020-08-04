Российские десантники объединяются против Кремля: в Хабаровск направляются ветераны ВДВ из Иркутска

Главное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Десантники из Иркутска откликнулись на призыв о помощи и поддержке своих Хабаровских братьев по оружию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

ВДВ за народ, ВДВ - сила.
Ветераны ВДВ и спецназа России объединяются в группы по всей стране. Фото: dialog.ua.

Ответ хабаровским ветеранам ВДВ России озвучил в своем видеообращении один из десантников Иркутска. (См. видео в конце статьи). Мужчина в тельнике заявил о готовности оказать поддержку своим коллегам.

Он не только откликнулся на призыв ВДВшников из Хабаровска о поддержке, но и обратился с просьбой ко всем ветеранам ВДВ и спецназа России оказывать всемерную помощь протестующим.

Бывшие десантники РФ начали объединяться в группы по разным городам России.

Как отмечают пользователи соцсетей, объединения десантников для поддержания протестов против своеволия Кремлевских властей – это серьезный сигнал для всех граждан России воспрянуть духом и выйти на улицы по всей стране.

Видео обращения десантника из Иркутска.

Ранее сообщалось о том, что Кремль попал в цугцванг из-за ситуации в Хабаровске.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Офис президента

Коронавирус в Украине: в Офисе президента назвали условие введения режима чрезвычайного положения в стране

Ольга Гергелюк

Пророссйиские боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям Марьинки

Христина Качоровська

Образование в Великобритании: о чем нужно знать студенту

Юрий Пушкин

Добавить комментарий