Российские десантники объединяются против Кремля: в Хабаровск направляются ветераны ВДВ из Иркутска

Десантники из Иркутска откликнулись на призыв о помощи и поддержке своих Хабаровских братьев по оружию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Ответ хабаровским ветеранам ВДВ России озвучил в своем видеообращении один из десантников Иркутска. (См. видео в конце статьи). Мужчина в тельнике заявил о готовности оказать поддержку своим коллегам.

Он не только откликнулся на призыв ВДВшников из Хабаровска о поддержке, но и обратился с просьбой ко всем ветеранам ВДВ и спецназа России оказывать всемерную помощь протестующим.

Бывшие десантники РФ начали объединяться в группы по разным городам России.

Как отмечают пользователи соцсетей, объединения десантников для поддержания протестов против своеволия Кремлевских властей – это серьезный сигнал для всех граждан России воспрянуть духом и выйти на улицы по всей стране.

Видео обращения десантника из Иркутска.

Десантник из Иркутска дал ответ десантникам Хабаровска. И попросил, чтобы остальные десантники и спецназовцы оказывали помощь и поддержку. ВДВ за народ! ВДВ — сила 💪 pic.twitter.com/ZmAyr3QoU6 — Зелёная Лента ❌ (@zelenayalenta) August 3, 2020

Ранее сообщалось о том, что Кремль попал в цугцванг из-за ситуации в Хабаровске.