Россия запретила своим гражданам въезд в «ДНР»

Сторонник «Новороссии», гражданин РФ Михаил Полынков поведал, что российские пограничники перестали пропускать своих граждан на территорию ОРДО.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

«Границу на въезд в «ДНР» из Российской Федерации закрыли. По предварительным данным, до 10 августа. Пропускают лишь тех, у кого есть паспорт «ДНР»».

В свою очередь, жители ОРДО пишут, что сейчас на КПП «Успенка», что на границе с РФ, большие очереди:

«На «Успенке» в сторону «ДНР» полно народа… Полная ж*па. Только фуры быстро пропускают». «Успенка — треш. Не приезжайте сюда». «От России в «ДНР» очередь в 4 ряда».

Напомним, ранее мы писали, когда откроют границу между «ДНР» и «ЛНР».