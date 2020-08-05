Кабмин направил миллиард на «Новую украинскую школу»
Кабмин направил миллиард на "Новую украинскую школу"
05.08.2020 18:41
Укринформ
Кабинет Министров направил 1 млрд грн на развитие "Новой украинской школы".
Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Фейсбук.
"Другим сегодняшним решением мы фактически направили 1 млрд грн на обеспечение качественной, современной, доступной "Новой украинской школы", — написал Шмыгаль.
Также глава правительства подчеркнул, что концепция развития естественно-математического образования (или STEM-образование), которую принял Кабмин 5 августа, предусматривает европейские подходы в образовании для создания основ профессий будущего.
"Мы хотим, чтобы научно-технические, математические, инженерные профессии стали вновь популярными. Это ответ на запросы экономики и потребности общества. STEM-образование поможет овладеть навыками, необходимыми для разработки и внедрения новейших технологий", — сказал Шмыгаль.
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Он добавил, что современное образование — залог развития государства.
Как сообщал Укринформ, ранее в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в части развития проекта "Новая украинская школа" Кабмин дополнил направления использования и расширил такими понятиями, как учебно-методическая и учебная литература, тетради на печатной основе, электронные тетради, оборудование и инвентарь для физкультурно-спортивных помещений.
Он уточнил, что изменения касаются тех учебных заведений, которые являются участниками всеукраинского эксперимента "Разработка и распространение учебно-методического обеспечения начального образования в условиях реализации государственного стандарта начального общего среднего образования".
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Постановлением уточняется механизм осуществления закупок указанных материалов и оборудования за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.
Финансирование будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных законом "О государственном бюджете на 2020 год".
Также сообщалось, что Кабинет Министров одобрил концепцию развития естественно-математического образования (STEM-образования). Она направлена на модернизацию естественно-математического образования, широкомасштабное внедрение STEM-образования на составляющих и уровнях образования (дошкольном, общем среднем, внешкольном, профессионально-техническом и высшем образовании), а также на учет задач естественно-математического образования при планировании бюджетных ассигнований, привлечение общественности к поддержке внедрения STEM-образования через партнерство с работодателями и научными учреждениями.
По материалам: ukrinform.ru