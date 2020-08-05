Правительство одобрило концепцию развития STEM-образования

05.08.2020 15:36

Укринформ

Кабинет Министров одобрил концепцию развития естественно-математического образования (STEM-образования).

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение принято на заседании правительства 5 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, концепция развития естественно-математического образования (STEM-образования) направлена ​​на модернизацию естественно-математического образования, широкомасштабное внедрение STEM-образования на составляющих и уровнях образования (дошкольном, общем среднем, внешкольном, профессионально-техническом и высшем образовании), а также на учитывании задач естественно-математического образования при планировании бюджетных ассигнований, привлечении общественности к поддержке внедрения STEM-образования через партнерство с работодателями и научными учреждениями.

По материалам: ukrinform.ru