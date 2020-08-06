Запасайтесь терпением и едой: источник рассказал о трудностях пересечения КПП «Успенка» на границе РФ и «ДНР»

По данным источника, трудности пересечения границы будут как при выезде из ОРДО, так и при въезде на временно оккупированную территорию.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

Здесь отмечают, что для пересечения КПП «Успенка» приходится ждать 4-5 часов. Правда, рядом с очередью стоят «продавцы времени», которые за деньги помогут пройти без очереди:

«Пройти без очереди могут и самые нетерпеливые люди во всем мире — льготники. Хотите ехать через «Успенку»? Запасайтесь терпением. Потому что когда вы окажетесь уже у заветного окошка, то увидите, что на пункте пропуска работает всего один человек… Один на сотни, которые хотят пересечь границу».

Да и сотрудники таможни работают не очень торопливо, отмечают в Telegram. Они долго осматривают автомобили поэтому вместе с терпением стоит запастись едой и водой:

«Те, кто возвращаются из РФ также сталкиваются с трудностями. Потому что РФ пропускает очень быстро. Так быстро, что перед въездом в «ДНР» скапливается большая автомобильная пробка, со злющими водителями и пассажирами. Пробка начинается прямо возле шлагбаума «республики»».

Напомним, ранее мы писали, что Россия запретила своим гражданам въезд в «ДНР».