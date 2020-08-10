Экс-министра экологии Злочевского снова объявили в розыск

10.08.2020 20:58

Укринформ

Бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск.

Как передает Укринформ, соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Согласно этой информации, в розыск бывшего министра объявило Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщалось, в июле экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долл.

12 июня 2020 детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов закрытия уголовного производства по подозрению экс-министру экологии, которое осенью 2019 Генпрокуратура передала в Национальный бюро по подследственности.

Среди задержанных — первый заместитель начальника ГУ ГПС в г.. Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

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Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По материалам: ukrinform.ru