В США рассказали о новом симптоме коронавируса

Американские ученые опубликовали результаты своего исследования по коронавирусу и заявили о новом признаке опасной болезни.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

Так, в журнале «The American Journal of Emergency Medicine» ученые Гаррет Принс и Мишель Сегель опубликовали статью о том, что постоянная икота — это один из признаков коронавируса.

Эксперты предполагают, что икоту может вызывать поражения нерва возле диафрагмы дыхательных путей.Как примеры они привели случаи, когда у некоторых людей была практические непрерывная икота, но они не обращали внимания на это. Спустя некоторые время у этих людей обнаруживали COVID-19.

В частности, в одну из больниц Чикаго обратился пациент, который икал несколько дней. Другие симптомы вируса у него проявлялись, но тест четко показал, что мужчина болен именно коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.