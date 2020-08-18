Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт

18.08.2020 18:42

Укринформ

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастеру) вручили обвинительный акт.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат подозреваемого Станислав Кулик.

"Вручили обвинительный акт", — сказал защитник.

Как сообщалось, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.

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11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. 18 августа ей вручили обвинительный акт.

В то же время адвокат Дугарь 18 августа сообщил, что его подзащитной обвинительный акт не вручили.

Антоненко пока остается в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru