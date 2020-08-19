Почти 3 миллиона рублей: стало известно, на что в «ДНР» собираются потратить крупную сумму денег

В так называемой «ДНР» по инициативе «председателя» «Общественной палаты ДНР» Александра Кофмана должен пройти фестиваль «Звезды над Донбассом». На проведение данного фестиваля «администрация» главаря непризнанной «республики» Дениса Пушилина выделила почти три миллиона рублей. Как отмечает, ресурс «Донбасский кейс», и это в то время, когда шахтеры ОРДО месяцами сидят без заработной платы.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

С 12 сентября в ОРДО должен стартовать «литературный фестиваль» «Звезды над Донбассом». По информации ресурса, если не перекроют «границу», то в оккупированный Донецк приедет около сотни писателей.

«Точнее, около сотни людей, которые так себя называют. Многие из них просто «примазавшиеся» к мероприятию», — пишет автор публикации.

Ресурс пишет, что «администрация» Пушилина решила щедро профинансировать проведение мероприятия. На нужды фестиваля «администрация» «главаря «ДНР» выделила 2,7 миллиона рублей.

«Как вам такое? Почти три миллиона рублей. И это в то время, когда шахтеры месяцами не получают зарплаты. Дороги нуждаются в ремонте. И помимо этого есть куча насущных проблем в «республике»», — пишет автор публикации.

На что же пойдет такая крупная сумма? Как выяснилось, участникам мероприятия оплачивают проживание в гостиницах Донецка. Кроме того, автор публикации отметил важный нюанс. Оказывается, руководители фирм, которые задействованы в подготовке фестиваля – это близкие друзья Александра Кофмана, инициатора данного мероприятия. Автор публикации не исключает, что Кофман и его друзья могут поделить часть средств между собой.

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