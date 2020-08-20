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ЦИК внесла изменения в территориальные избиркомы

20.08.2020 21:59

Укринформ

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, а также приняла ряд финансовых решений.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отметили в Центризбиркоме, в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава ТИК, внесены изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года.

Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для финансового обеспечения ее региональных и территориальных представительств для включения в бюджетный запрос к проекту Государственного бюджета на 2021 год в сумме 623 657,5 тыс. гривень. Этим объемом предусмотрены, в частности, расходы на оплату труда с начислениями работникам региональных и территориальных представительств, разовые расходы для обустройства рабочих мест, оплата услуг связи, возмещение расходов на содержание помещений и т. п.

Утверждены также объемы расходов для включения в бюджетный запрос по трем бюджетным программам: 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 10 641,2 тыс. гривень (в случае назначения промежуточных выборов в одном из одномандатных избирательных округов); 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в сумме 50 000,0 тыс. гривень (в случае назначения внеочередных выборов сельских, поселковых, городских голов в отдельных регионах); 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" в сумме 34 601,1 тыс. гривень.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия на заседании 20 августа утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020 года в ОИО № 208 (Черниговская область).

Фото: www.cvk.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru