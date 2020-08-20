Эпидемическая ситуация в Украине существенно усложнилась — СНБО

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20.08.2020 11:48

Укринформ

В Украине существенно осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19, и аппарат СНБО призывает граждан быть сознательными и неукоснительно соблюдать карантинные меры.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении СНБО.

В Украине за последние сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2134 человек, 40 человек умерли.

Так, по данным лабораторных центров, за этот период выявлено 2439 лица с подозрением на COVID-19, госпитализированы 407 человек, из них 38 медработников.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (242), г. Киеве (227), Черновицкой (189), Львовской (183), Ивано-Франковской (168), Ривненской (138), Одесской (127) и Тернопольской (115) областях.

За последние сутки выписано 704 человека.

Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 156 685 человек с подозрением на COVID-19, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 98 537 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 258,7 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 50 441 человек. Сообщено о 2 184 умерших.

По материалам: ukrinform.ru