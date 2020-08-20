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Нацсовет возобновил временные разрешения трем вещателям

20.08.2020 19:22

Укринформ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания еще на год продлил срок действия разрешений на временное вещание трем лицензиатам, а также внес изменения в разрешения на временное вещание ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Укринформ.

В частности, Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины, г. Киев, (позывные «Армия FM — военное радио») получила разрешение на временное вещание с использованием частоты 95,6 МГц в пгт Камышеваха Попаснянского района Луганской области. Учитывая изменения, произошедшие в процессе строительства телекоммуникационного объекта, передатчик этого лицензиата был перенесен.

Как отмечается, программы ОАО «НСТУ», г. Киев (позывные «Украинское радио», «Радио «Проминь», «Радио «Культура», «Украинская радио. Пульс») продолжат звучать в Камышевахе на частотах 89,9 МГц («Украинская радио»), 89,5 МГц (« радио «Проминь»), 92,7 МГц («радио« Культура »), 98,4 МГц («Украинские радио. Пульс »), а также в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области на частотах 100,4 МГц («Украинские радио»); 106,9 МГц («Радио« Культура »).

ПАО «НСТУ», г. Киев (логотипы «UΛ Первый», «UΛ Культура», «UΛ Донбасс», «UΛ: Крым») дальше будет вещать на 12 ТВК в с. Чонгаре Генического района Херсонской области («UA: Первый»); 3 ТВК в г. Горняке Донецкой области, 52 ТВК в Камышевахе (UA Донбасс»); 28 ТВК в с. Чонгаре («UA: Крым»).

В то же время Национальная общественная телерадиокомпания Украины изъявила желание продолжить вещание с использованием не десяти каналов аналогового телевизионного вещания, а только четырех.

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Кроме того, по ходатайству ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины», г. Киев, (логотип «ДОМ») Национальный совет аннулировал его разрешение на временное вещание в стандарте DVB-T / Т2 с использованием 22 ТВК в Волновахе, 6 ТВК в Горняке Донецкой области, 40 ТВК в с. Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области.

В то же время разрешения на временное вещание на этих каналах по обращению компании Нацсовет выдал другому заказчику ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (логотип «UA»).

К тому же Нацсовет решил удовлетворить еще одно заявление ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» и выдал ему разрешение на временное вещание в стандарте DVB-T / Т2. Учитывая технические моменты организации вещания с модуляцией QPSK, вещатель решил распространять программу «ДОМ» на 41 ТВК в с. Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

По материалам: ukrinform.ru