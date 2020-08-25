Украинцам выдали слишком большую материальную помощь: Кабмин озвучил план исправления серьезной ошибки

Украинская власть совершила просчет в суммах выплат материальной помощи гражданам. Часть украинцев получили лишние деньги, которые не были предусмотрены бюджетом. В Кабмине уже решили, как поступят с серьезной финансовой ошибкой.

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

По данном поводу сделали заявление в пресс-службе Минсоцполитики. Ошибочные выплаты были начислены малообеспеченным семьям и одиноким матерям, которые уже не имеют прав на поучение государственных пособий.

Ошибка произошла в ходе перерасчета выплат. Бюджет понес убытки, но они не являются слишком тяжелыми для Украины, хотя точную сумму ошибочных выплат в пресс-службе не назвали.

В данный момент Кабмин работает над принятием закона, благодаря которому ошибочно выданные деньги не нужно будет изымать у народа. За счет чего баланс бюджета будет восстановлен после этой ошибки правительства, пока достоверно неизвестно.

Напомним, как сообщалось ранее, сколько украинцев не верят в независимость своей страны: соцопрос показал неожиданный результат.