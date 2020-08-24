Сколько украинцев не верят в независимость своей страны: соцопрос показал неожиданный результат

Украинцы много раз демонстрировали свою национальную сознательность, но современный опрос Центра «Социальный мониторинг» показал, что большинство граждан Украины не верит в независимость своей страны на нынешнем этапе ее существования.

Результаты опроса были представлены на пресс-конференции «Интерфакс-Украина», передает «НБН».

Лишь 40,5% граждан Украины утвердительно заявили, что Украина является свободной и независимой страной. Все остальные опрошенные граждане не разделили такой уверенности. 10,9% не смогли дать конкретного ответа на поставленный вопрос о независимости Украины, а еще 48,6% украинцев полагают, что Украина не является независимой.

Стоит отметить, что в опросе участвовало 3012 украинцев, а статистическая погрешность данных составляет 1,1-1,83%.

Такую негативную тенденцию может скрасить другой опрос, который провела компания Info Sapiens. В ходе этого опроса украинцам задавали вопрос, хотели бы они родиться не в Украине, а в какой-то другой стране. Целых 72% опрошенных граждан заявили, что будь у них возможность выбрать место своего рождения, они снова выбрали бы Украину.

Напомним, как сообщалось ранее, маршрутки вне закона: украинцев предупредили о масштабной транспортной реформе.