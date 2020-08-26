СБУ блокировала сеть агитаторов, которую координировали главари "ДНР"

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26.08.2020 12:48

Укринформ

В районе проведения операции Объединенных сил киберспециальсты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое министерство информации "ДНР".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации, в группу входили 5 жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей.

Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации «Л/ДНР» и отделения юго-восточных областей от Украины. Кроме того, злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

«Сейчас деятельность сети блокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников», — говорится в сообщении.

Такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности.

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За деятельность, направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

По материалам: ukrinform.ru