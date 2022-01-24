Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от «КМИС».

Россия стянула к украинской границе более 100 тыс. военных и продолжает это делать дальше. Зарубежные СМИ время от времени публикую новые снимки российских войск возле украинской границы, сделанные с помощью космических спутников. Страны Запада обеспокоены концентрацией российских войск возле украинской границы и считают, что вероятность нового военного вторжения высока. В Москве привычно заявляют, что «не планируют» нового вторжения в Украину.

Тем временем социологи выяснили у украинцев, воспринимают ли они, как реальную угрозу нового вторжения скопление российских войск возле границ нашего государства.

Более 48% опрошенных считают, что угроза полномасштабного российского вторжения действительно реальная. Противоположного мнения придерживаются более 39% участников исследования. И почти 13% опрошенных сказали, что им сложно ответить на этот вопрос.

Социологи отметили, что по сравнению с декабрем прошлого года мнения украинцев относительно данного вопроса практически не изменились.

Исследования было проведено в период с 20 по 21 января 2022 года. Участниками опроса стали 1205 человек.

Стоить добавить, что журналисты выяснили у жителей Харькова, как они будут действовать в случае полномасштабного вторжения РФ.