Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Ранее подобное уже было зафиксировано в Ливане, где на подобных наркотиках были фотографии известного наркобарона Пабло Эскбара.

Почему на упаковках с гашишем присутствует потрет Путина, непонятно. Ливийские власти пока эту ситуацию не комментируют.

Тем временем, пользователи соцсетей сразу же отреагировали на «улов» ливийцев, называя изъятые наркотики «кремлевской поставкой»

«Вот он, реальный план Путина», — написал пользователь Crank Puller.

Некоторые вполне серьезно допускают, что Путин «крышует» наркобизнес.

Другие восприняли это с юмором, опубликовав смонтированное фото удивленного Дмитрия Пескова, якобы находящегося под действием того самого вещества.

Ранее мы сообщали о том, что Россия может вторгнуться в Украину только в одном случае: мнение эксперта.