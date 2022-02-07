Один из первых главарей «ДНР» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил о том, что в непризнанных «республиках» Донбасса отсутствует трансляция Олимпиады в Китае.

Боевик выяснил, что российский ТВ-канал заблокировал трансляцию сигнала в Сети в «ДНР» и «ЛНР», показав скриншот экрана «Первого канала», информирует «НБН» .

Вместо международных спортивных соревнований российское телевидение сообщило жителям оккупированных территорий, что для их региона контент заблокирован из-за требования Олимпийского комитета.

Ходаковский отметил, что ему непонятно, «республики» лишили просмотра Олимпиады россияне или организаторы соревнований. Он отметил, что если в РФ решили запретить трансляцию для «своих» граждан, ему это неприятно.

На жалобы боевика отреагировал украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем микроблоге в Twitter. Он напомнил, что Ходаковский сам сделал из части оккупированного Донбасса «черную дыру», которую не признает весь мир, а ее жителей лишил всех прав.

Отметим, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей постоянно страдают из-за последствий российской оккупации. В конце января стало известно о том, что в ОРДЛО заблокировали финансовые операции. Люди рассказали, какой платежный сервис перестал поддерживаться в «ЛДНР».